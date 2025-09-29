Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto, por 4-0, na sétima jornada da Liga:

Análise ao jogo

«É lógico que é uma vitória inequívoca do FC Porto, mas sinto que foi um lance individual que acabou por dar o 1-0 e desbloquear. Senti sempre o FC Porto com muitos problemas na primeira parte para desmontar-nos. A equipa esteve sempre muito estável. O FC Porto criou o lance do golo e mais uma oportunidade onde houve uma falha de comunicação entre o guarda-redes e o Esgaio. Tirando isso, não conseguiram ter soluções por dentro e por fora. Senti que estávamos bem e que podíamos competir.»

«Na segunda parte voltamos a entrar muito bem no jogo e contrariamente aquilo que era expectável, a expulsão fez-nos mal. No momento em que era mais importante conseguirmos ter a bola, o FC Porto acaba por fazer um golo de seguida e acabamos por deixar o resultado ir para número que me parecem exagerados. Defrontámos a melhor equipa do campeonato atualmente.»

Dificuldade em esconder a frustração

«Acho que não é só demérito nosso, também há mérito do FC Porto. Faltou-nos um bocadinho mais desse critério porque sabíamos que se conseguíssemos sair, íamos ter espaço para jogar. O momento da expulsão devia ser o crescimento da nossa equipa e devíamos ter a capacidade para ficarmos tranquilos e ir atrás do resultado. Mas deixámos o FC Porto ferir-nos com menos um jogador.»