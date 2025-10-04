Vasco Seabra, treinador do Arouca, em conferência de imprensa de antevisão à receção do Famalicão deste sábado [15h30], a contar para a oitava jornada da Liga. O técnico de 42 anos mostrou-se confiante para o encontro e admitiu que a equipa está a reencontrar a estabilidade.

Equipa está a recuperar a estabilidade

«Sentimos que a nossa equipa deu um salto nestas últimas semanas e que voltou à estabilidade que teve nas primeiras três jornadas. Tivemos um período a meio onde, eventualmente, ficámos um bocadinho instáveis. Acho que essa estabilidade regressou, a equipa está a treinar muito bem e tem os princípios muito bem estipulados. Acreditamos que vamos ser capazes de ferir o Famalicão.»

Arouca encara o jogo com confiança

«Eles vão exigir muito de nós em todas as fases do jogo. Mas acima de tudo temos de olhar para nós. Queremos voltar a ter os adeptos connosco e voltar ao nosso padrão uma equipa que vai exigir muito de nós. Estamos mais confiantes outra vez e é com serenidade que temos de meter esse nervo e essa paixão para encararmos o jogo com esse nível de exigência.»

Falta de golos dos pontas de lança não é uma preocupação

«Gostava que já tivessem golos marcados, porque acho que já o mereciam, mas a verdade é que o sentimento no treino é igual. Temos três pontas de lança com qualidade e que nos dão segurança para o campeonato. Somos a sexta equipa com mais golos, por isso a equipa trabalha como um todo nessa frente.»