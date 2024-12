Vasco Seabra, que assumiu o cargo de treinador do Arouca recentemente, falou aos jornalistas em conferência de imprensa posterior à derrota com o Casa Pia, em Rio Maior, nesta sexta-feira.

Seabra garante que esta derrota não vai ter impacto no trajeto de crescimento da equipa, depois dos arouquenses terem ganho na jornada anterior ao Santa Clara.

«Impacto nenhum. Tristeza e frustração e seguir, que temos jogo na sexta-feira. É lamber as feridas, levantar, sofrer um dia e domingo estar a trabalhar com uma vontade muito grande de vencer o Gil Vicente», analisou.

«Já estávamos a começar um bocadinho, tivemos uma recaída, mas sabemos para onde vamos. Não deixamos de olhar quando uma derrota nos dá um tropeção», completou.

Em relação ao jogo, que terminou 3-1, Seabra destaca a postura da equipa na segunda parte e lamenta os golos sofridos na primeira, de rajada.

«Hoje entrámos muito bem no jogo, a dominar, mas a nossa pressão não estava a entrar tão forte quanto desejada e isso estava a criar-nos uma ou outra situação, que acabou por dar o primeiro golo do Casa Pia. Depois, tivemos um desequilíbrio emocional que nos dá o segundo golo, no minuto a seguir. Até aos 75 minutos, tivemos condições para empatar o jogo, tanto pelas oportunidades como pelo domínio avassalador da segunda parte. Nos últimos 15 minutos, ficámos mais ansiosos e deixámo-nos levar por um Casa Pia muito baixo», segundo Vasco Seabra.

«Sofremos o 3-1 num momento em que já estamos muito balanceados para tentar o empate. Ao intervalo, acreditava que íamos virar o jogo para 3-2. Tinha uma expectativa muito grande de que se fizéssemos o 2-1 íamos conseguir fazer mexer a estrutura do Casa Pia», lamentou o antigo treinador do Estoril.