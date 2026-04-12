Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga. O técnico diz estar «satisfeito» com a prestação da sua equipa na pedreira.

Análise ao jogo

«Creio que fizemos um jogo muito capaz, muito consistentes. A primeira parte foi difícil, o Braga dominou sem criar oportunidades, estávamos a ter dificuldade em ter bola, para fazer o Braga correr. Na segunda parte, desde início, começámos a dividir muito mais o jogo, a posse de bola, tivemos a primeira grande oportunidade, com o Barbero, ainda com o jogo zero a zero, na frente do Hornicek. Creio que na primeira oportunidade o Braga faz golo. Defrontámos uma excelente equipa, após sofrer o golo tivemos ainda um maior domínio, surge o penálti, mas não conseguimos fazer. Creio que, com o penálti, já depois dos oitenta minutos, e expulsão, podíamos ter forçado o triunfo, mas não conseguimos marcar. Saio satisfeito com o que os jogadores fizeram, mas insatisfeito com o resultado».

«O Braga tem um ritmo pausado, com muitos jogadores por dentro e largura máxima. Combinam e associam-se muito, a nossa equipa fez um trabalho extraordinário, difícil, a saltar e a voltar para trás. Um trabalho desgastante, quando ganhávamos a bola não a conseguíamos sair da pressão. Estávamos com dificuldade em encontrar esse espaço, nunca conseguimos montar o nosso jogo posicional. Na segunda parte isso já foi mais capaz, conseguimos roubar a bola mais cedo um pouco, retirando algum conforto ao Braga. É difícil tirar a bola ao Braga, é a equipa com mais posse da Liga».



Sem guarda-redes suplente

«Não [assustou]. Chegaram-me a perguntar antes do jogo, respondi que em mais de duzentos e tal jogos na Liga nunca se tinha lesionado nenhum guarda-redes, por isso não pensei nisso, nem fiquei preocupado. Logo no início da época o Vinarcik disputou a titularidade com o João [Valido], acabou por não jogar, mas era um guarda-redes que sentíamos que merecia uma oportunidade; tive confiança total nele. Os jogadores brincaram mais entre eles, quem iria à baliza, do que eu não me preocupar com isso».