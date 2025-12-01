Vasco Seabra: «Não vai chover todos os dias, o sol vai voltar»
Técnico do Arouca sente ter condições para continuar ao leme dos arouquenses
Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (0-4), na 12.ª jornada da Liga:
Jogos como este deixam-no a sentir-se impotente?
«Deixam-nos, essencialmente, a perceber que não vai chover todos os dias e que o sol vem e vai voltar. É um facto que é uma frustração nós prepararmos o jogo e aos 15 minutos temos um jogador expulso. E depois todas as incidências, que acabam por nos retirar do jogo. É o penálti que bate nas costas do Nico Mantl e entra. É o lance do autogolo que acaba por ser também caricato. E as incidências do jogo acabam por nos retirar dele e por nos deixar com essa sensação de frustração e um sentimento de amargo muito grande porque sentimos que temos condições para competir, que temos condições e capacidade para fazer mais e para conseguirmos mais. E estas coisinhas estão a suceder-se todas. Sentimos que esse clique vai acontecer e vai acontecer com trabalho, maturação nossa e com este sofrimento que está a doer muito. Mas que nós sentimos que temos essa coragem e essa capacidade interna para conseguirmos dar a volta a isso.»
Como procurou reentrar na partida?
«Nós procuramos reentrar logo à partida sem fazer substituições com o Nais Djouara, fazendo aquele género de híbrido a defender, porque o Braga coloca muita gente entrelinhas e à largura, ou seja, implica que nós, para conseguirmos pressionar e para conseguirmos impedir que as ligações entrem por dentro, por vezes precisámos de defender um pouco mais à largura e precisávamos que isso acontecesse. Esse momento em que tiramos o Arnau Solà e colocámos o Nais Djouara a fechar um pouco mais para que o Omar Fayed pudesse estar por dentro na posição central. E esse foi o objetivo depois da expulsão, foi nós conseguirmos defender em 5x3x1, sabendo que podíamos saltar fora com mais agressividade para impedir que o jogo de corredor do Braga fosse tão forte. O objetivo era depois, no passo atrasado, conseguirmos seguir pressão e conseguirmos recuperar a bola. No momento de recuperação, tentarmos sair com a melhor qualidade que pudéssemos ter, sabendo que o Braga é uma equipa que reage normalmente bem à perda da bola, porque é uma equipa que, atualmente, dos últimos jogos, já demonstrou essa agressividade maior que tem vindo a ter e nós procuramos que os nossos movimentos fossem mais exteriores. Penso que a segunda parte demonstra o espírito de sacrifício da equipa porque lutamos muito, trabalhamos muito para que o resultado não se avolumasse. Procuramos sair num ou outro momento de transição. Claro que com o cansaço, num ou outro momento, a última decisão não foi a melhor, mas conseguimos sair por onde queríamos e foram esses os desafios que fomos tentando ultrapassar para, perante os socos que levamos, nos conseguíssemos levantar e não fôssemos no fácil, entre aspas, que seria largar um pouco mais o jogo e ficar descrente porque a fase era mais dura e quando se leva a estes socos seria mais fácil cair.»
Sente que tem condições para continuar?
«Sim.»