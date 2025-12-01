Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota (0-4), na 12.ª jornada da Liga:

Jogos como este deixam-no a sentir-se impotente?

«Deixam-nos, essencialmente, a perceber que não vai chover todos os dias e que o sol vem e vai voltar. É um facto que é uma frustração nós prepararmos o jogo e aos 15 minutos temos um jogador expulso. E depois todas as incidências, que acabam por nos retirar do jogo. É o penálti que bate nas costas do Nico Mantl e entra. É o lance do autogolo que acaba por ser também caricato. E as incidências do jogo acabam por nos retirar dele e por nos deixar com essa sensação de frustração e um sentimento de amargo muito grande porque sentimos que temos condições para competir, que temos condições e capacidade para fazer mais e para conseguirmos mais. E estas coisinhas estão a suceder-se todas. Sentimos que esse clique vai acontecer e vai acontecer com trabalho, maturação nossa e com este sofrimento que está a doer muito. Mas que nós sentimos que temos essa coragem e essa capacidade interna para conseguirmos dar a volta a isso.»

Como procurou reentrar na partida?

«Nós procuramos reentrar logo à partida sem fazer substituições com o Nais Djouara, fazendo aquele género de híbrido a defender, porque o Braga coloca muita gente entrelinhas e à largura, ou seja, implica que nós, para conseguirmos pressionar e para conseguirmos impedir que as ligações entrem por dentro, por vezes precisámos de defender um pouco mais à largura e precisávamos que isso acontecesse. Esse momento em que tiramos o Arnau Solà e colocámos o Nais Djouara a fechar um pouco mais para que o Omar Fayed pudesse estar por dentro na posição central. E esse foi o objetivo depois da expulsão, foi nós conseguirmos defender em 5x3x1, sabendo que podíamos saltar fora com mais agressividade para impedir que o jogo de corredor do Braga fosse tão forte. O objetivo era depois, no passo atrasado, conseguirmos seguir pressão e conseguirmos recuperar a bola. No momento de recuperação, tentarmos sair com a melhor qualidade que pudéssemos ter, sabendo que o Braga é uma equipa que reage normalmente bem à perda da bola, porque é uma equipa que, atualmente, dos últimos jogos, já demonstrou essa agressividade maior que tem vindo a ter e nós procuramos que os nossos movimentos fossem mais exteriores. Penso que a segunda parte demonstra o espírito de sacrifício da equipa porque lutamos muito, trabalhamos muito para que o resultado não se avolumasse. Procuramos sair num ou outro momento de transição. Claro que com o cansaço, num ou outro momento, a última decisão não foi a melhor, mas conseguimos sair por onde queríamos e foram esses os desafios que fomos tentando ultrapassar para, perante os socos que levamos, nos conseguíssemos levantar e não fôssemos no fácil, entre aspas, que seria largar um pouco mais o jogo e ficar descrente porque a fase era mais dura e quando se leva a estes socos seria mais fácil cair.»

Sente que tem condições para continuar?

«Sim.»