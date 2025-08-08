Vasco Seabra: «Queremos provocar um jogo entusiasmante para quem vê»
Técnico do Arouca antevê duelo frente ao AVS, na primeira jornada da Liga
Vasco Seabra e o Arouca dão o pontapé de saída na nova temporada com a receção ao AVS e os principais objetivos estão traçados. O técnico quer uma equipa que mostre vontade de ganhar e que «provoque um jogo entusiasmante para quem vê».
Além disso, aproveitou para fazer uma espécie de apresentação dos cinco reforços do clube, aos quais se junta o novo relvado do Estádio Municipal de Arouca.
«Temos um desejo muito grande de regressar à competição. Queremos continuar a provocar um jogo entusiasmante para quem vê e ser uma equipa que mostra que quer ganhar. Desejamos fazer melhor do que na época anterior, com uma maior consistência a nível de resultados», começou por referir.
«O Solà é um lateral de construção, refinado e chega para competir com o Dante. O Djouahra tem uma capacidade física forte, finaliza bem e é capaz de jogar em ambas as alas. O Barbero é um jogador de área, forte no jogo aéreo e com cheiro de golo. O Lee é um '10', muito capaz de jogar entrelinhas e associa-se com muita facilidade. O Mateo é muito corajoso, tem uma grande qualidade técnica e pode ocupar as três posições do meio», explicou.
As duas equipas medem forças a partir das 20h30 deste sábado, com a arbitragem de Sérgio Guelho.