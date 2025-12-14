«A Famiglia Portista estará sempre junto dos seus». Foi desta forma que o FC Porto desejou as melhoras a Vasco Sousa, jogador que cedeu esta temporada ao Moreirense e que se lesionou com gravidade, este domingo, no jogo frente ao Benfica, para a 14.ª jornada da Liga.

Numa curta, mas sentida, publicação nas redes sociais, os dragões dão força ao jovem médio, de 22 anos, que volta a enfrentar uma longa paragem, a segunda em menos de um ano. «O caminho para o regresso começa já amanhã», escrevem os portistas.

A Famiglia Portista estará sempre junto dos seus 💙

Força, Vasco Sousa. O caminho para o regresso começa já amanhã 💪 pic.twitter.com/M5Y6NPsOdZ — FC Porto (@FCPorto) December 14, 2025

Vasco Sousa sofreu uma fratura no perónio direito perto do intervalo do Moreirense-Benfica.

A lesão surge praticamente dez meses depois de, a 16 de fevereiro, na vitória do FC Porto ante o Farense, ter sofrido a mesma lesão no Estádio do Algarve.

Em entrevista ao Maisfutebol, no passado mês de setembro, o internacional sub-21 português recordou esse momento: «Desde que senti a pancada e a dor, vi como um desafio. A minha vida foi sempre assim, a superar desafios, e estava preparado para o enfrentar. Para todos os jovens que passam por isto, fui um exemplo de que qualquer coisa se pode superar.»

Menos de um ano depois, o cenário repete-se para Vasco Sousa, que voltará a enfrentar um longo período de paragem.