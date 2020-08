O Sporting não está a pensar vender a maioria da SAD a um privado. Pelo menos essa é a garantia deixada pelo administrador André Bernardo no editorial desta semana do jornal Sporting.

«Em primeiro lugar há que esclarecer que esta direção do Sporting não pondera vender a maioria da SAD. Considera sim que uma decisão desta natureza, como outras, deve ser decidida por todos os sócios», escreveu André Bernardo.

O administrador considera nesse sentido que o i-voting é fundamental para dar voz aos associados, já que permite a participação de todos e não apenas uma minoria que tem capacidade para se deslocar a Alvalade.

«Podem ser 10, 80, 100, 500 os sócios a decidir por toda a restante maioria de sócios o futuro do clube ou podem ser todos os sócios (elegíveis para tal). Há vários temas importantes a reves nos estatutos, mas o i-voting é o mais prioritário porque é o que permite a decisão por todos os sócios em relação aos demais.»

Ora o i-voting, precisamente, tem causado grande polémica no universo leonino, havendo muitos associados que consideram que é uma forma da atual direção do clube conseguir perpetuar-se no poder e levar a diante as decisões que quer tomar. A esse propósito, André Bernardo garantiu que o i-voting é totalmente fiável e seguro.

«É seguro e, sem dúvida alguma, mais robusto que a atual contagem manual de votos. Acresce que o processo é conduzido por uma empresa externa independente. Aliás, o método é o mesmo que o do voto eletrónico que já existe no Sporting, mas sem exigir a presença física do sócio. O que significa que o mesmo tem que se autenticar», sublinha o administrador da SAD.

«Como é feito isso? O sócio conseguirá aceder à plataforma para votar com um processo de autênticação em quatro parâmetros, tendo de colocar: 1) número de sócios mais cinco dígitos do cartão, 2) número de contribuinte, 3) username, 4)PIN.»