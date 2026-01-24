Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, fez a antevisão do jogo a contar para a 19ª jornada da Liga, frente ao Alverca. O técnico bracarense destacou a qualidade do adversário e a necessidade de ser «mentalmente estável».

Motivação após triunfo europeu

«Vimos de um grande esforço contra o Nottingham Forest há poucas horas e isso também faz parte daquilo que temos de analisar. Vamos sair para dar tudo para conseguir a vitória, que é o nosso objetivo.»

Bom momento do Alverca obriga a uma preparação extra

«O Alverca vem numa sequência positiva, tanto de jogos como de resultados. Vamos ter de estar muito preparados, porque vai ser um jogo com dificuldades, com um rival motivado, que vai querer fazer um bom jogo aqui em Braga.»

Capacidade de desmontar «blocos baixos»

«Há equipas para quem empatar em Braga é um sucesso. Para nós [empatar] nunca é. Encontramos muitas vezes equipas muito organizadas, com seis ou sete jogadores junto à área, sem querer jogar, e isso torna o jogo mais difícil.»

Estabilidade nos vários momentos da temporada

«Temos de ser uma equipa mentalmente estável, porque isso aproxima-nos de um rendimento mais regular, de maior confiança e de melhor eficácia, sobretudo nas áreas, onde os detalhes decidem o futebol de elite.»

Mercado e integração dos reforços

«Estão a trabalhar muito bem e vamos ver que decisões tomamos para que a equipa apresente as armas mais fortes possíveis para tentar ganhar o jogo.»