A FIGURA: Victor Braga

Não fez um leque muito extenso de defesas, mas na retina fica a parada ao penálti batido por Ibrahima, perto do minuto 90. Acabou traído no lance do golo do Moreirense mas, a abrir o segundo tempo, impediu Rafael Martins de ampliar a vantagem cónega com uma bela mancha.

O MOMENTO: Arouca vai do desespero ao êxtase (83m)

Bruno Marques tinha acabado de empatar o jogo, o Arouca ainda acreditava na reviravolta, mas tudo quase se desmoronou quando Galovic cometeu penálti sobre Derick Lacerda, que o VAR comprovou. Naquele que parecia ser o momento anti-clímax para os arouquenses emergiu o herói Victor Braga, que encarou nos olhos Ibrahima e defendeu o remate do médio do Moreirense.

OUTROS DESTAQUES

Bukia

Já começa a ser um clássico na coluna dos destaques do Arouca. Apesar de canhoto, o congolês faz do flanco direito a sua praia, que não se coíbe de partilhar com Thales, com quem desenha grande parte dos ataques canarinhos. A sua capacidade técnica chega a ser desconcertante.

Yan Matheus

Extremo propício a correrias desenfreadas pelos flancos do ataque do Moreirense, foi a principal referência na hora de contra-atacar. Desperdiçou uma oportunidade flagrante a abrir o jogo, mas redimiu-se perto do intervalo, com um golo em que pressentiu o erro do guardião do Arouca. Nos festejos, lembrou o ex-colega Felipe Pires, em fuga no leste da Europa pelo conflito armado na Ucrânia. Um belo gesto que a todos tocará.

Pasinato

Não que tenha tido uma noite muito atarefada, mas sempre que foi chamado a intervir mostrou segurança e bons reflexos. As demoras nas reposições de bola não embelezaram propriamente o jogo, mas tiveram a complacência do árbitro, João Pinheiro, e ajudaram o Moreirense a resistir aos momentos de maior pressão do Arouca.