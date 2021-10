Por: Rui Santos



A FIGURA: Victor Braga

Com três defesas fantásticas, impediu o golo de Salvador Agra. Nos minutos iniciais, limpou uma asneira de Abdoulaye, que ia isolando Murillo, e na compensação impediu o tento de honra forasteiro com uma intervenção corajosa, primeiro a remate de Agra e depois na recarga de Dadashov. Prudente, não complicou sempre que teve de jogar a bola com os pés.

O MOMENTO: de erro em erro até à derrocada final

Num jogo dividido, marcado pelas difíceis condições climatéricas, os erros pagam-se ainda mais caro. Se o lance do penálti, cometido por Eduardo Quaresma, teve um castigo duro, o 2-0 foi pecado capital. Sagnan tentou sair a jogar, mas perdeu a bola para Bukia, que embalou para o golo. A partir daí, o Arouca soube gerir a vantagem conquistada.

OUTROS DESTAQUES



Eboue Kouassi: pêndulo do meio-campo arouquense, impõem-se pelo físico, mas também pelo requinte com que procura tratar a bola sempre que a tem na sua posse. Deu qualidade à saída de bola do Arouca e ainda se aventurou no ataque. Um valor emergente da I Liga, a acompanhar com a devida atenção.



Bukia: não foi dos jogos mais exuberantes do congolês, também por culpa da meteorologia, mas sempre que arrancou com a bola controlada foi um quebra-cabeças para os defesas adversários. Assinou o 2-0, após recuperar a bola a Sagnan.



Salvador Agra: irreverente, foi quem tentou, de forma mais esclarecida, virar o jogo a favor do Tondela, mas apanhou pela frente um intransponível Victor Braga. O extremo viu o guardião contrário negar-lhe o golo em três ocasiões distintas, todas elas com intervenções impressionantes. Há noites assim, mas o seu talento é inegável.