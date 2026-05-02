No empate entre Famalicão e Benfica (2-2), o décimo das águias nesta edição do campeonato, o jogo esteve interrompido cinco minutos devido à substituição de um árbitro assistente.

Aconteceu aos 62 minutos de jogo, com o quarto árbitro Diogo Araújo a passar para a função de fiscal de linha. Curiosamente, o Famalicão chegou ao primeiro golo no jogo logo após o reatamento do encontro, aos 67 minutos.

O duelo acabaria empatado a duas bolas já depois da expulsão de Nico Otamendi por cartão vermelho e de... 15 minutos de compensação na segunda parte.

Veja acima o vídeo que mostra o momento da substituição do árbitro.