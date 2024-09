Gustavo Sá continua a somar distinções. Depois de ter sido considerado o terceiro melhor médio da Liga durante o mês de agosto (com 11,9% dos votos) e de ter sido incluído na lista de 100 adolescentes mais experientes do futebol mundial, ganhou um novo prémio.

Desta vez, o de melhor golo do mês de agosto na Liga, devido a um golo obtido diante do Boavista, numa vitória do Famalicão sobre o Boavista justamente por 1-0.

Aos 19 anos, Gustavo Sá já é um dos capitães do Famalicão, com 56 jogos na equipa principal dos minhotos. Este tento foi o quinto ao serviço do clube.

Veja o vídeo do lance: