O Vitória de Guimarães conseguiu uma reviravolta impressionante na receção ao Estoril, numa partida da sétima jornada da Liga.



Os canarinhos marcaram dois golos em oito minutos por Tiago Araújo e Rodrigo Gomes, mas a expulsão de Holsgrove aos 40 minutos mudou por completo a partida.



Já na segunda parte, André Silva deu início à recuperação do Vitória com um golo aos 56 minutos e à entrada para os vinte minutos finais, João Mendes fez o 2-2. Os vimaraneses chegaram à reviravolta por intermédio de Safira, de penálti, já no período de descontos.



Veja o resumo da partida: