O Marítimo bateu o Gil Vicente no Estádio dos Barreiros por 2-1 no jogo que abriu a 27.ª jornada da Liga.

A equipa de Barcelos até marcou primeiro, por Kraev (8m), mas os madeirenses deram a volta ao resultado ainda na primeira parte, com Rodrigo Pinto (30m) a empatar, antes do autogolo de Rodrigão em cima do intervalo.

Veja o resumo do jogo: