O Gil Vicente derrotou o Estoril por 5-3 numa partida da quinta jornada da Liga.



Os gilistas chegaram ao intervalo a ganhar por 3-0 graças aos golos de Tiba, Domínguez e Murilo. Cassiano reduziu no arranque da segunda parte antes de Félix Correia fazer o 4-1. Depú fez o 5-1 antes de os canarinhos reagirem com tentos de João Marques e de Cassiano.



Veja o resumo do jogo: