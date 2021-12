O Portimonense venceu este domingo o Moreirnese, em Moreira de Cónegos, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo apontado por Aylton Boa Morte, aos 87 minutos de jogo, impôs uma derrota aos minhotos, na estreia de Lito Vidigal em Moreira.

A equipa algarvia acentua a boa campanha no campeonato, sobretudo fora de casa: chega aos 23 pontos e recupera o sexto lugar, perdido no sábado para o V. Guimarães. O Moreirense segue em 17.º e penúltimo, com nove pontos.