O avançado brasileiro do Arouca, André Silva, fez este sábado aquele que promete ser um dos candidatos a golo do ano no futebol português, com um remate antes do meio-campo aos 59 minutos do jogo ante o Gil Vicente.

Com 1-0 no marcador, já fruto de um primeiro golo da sua autoria, André Silva resgatou uma bola perdida por Zé Carlos e, de pé esquerdo, antes do meio-campo, bateu o guarda-redes Ziga Frelih, que estava adiantado. Foi o 2-0, ao minuto 59.

A reação, entre outros, do lateral-direito Tiago Esgaio – de mãos na cabeça – disse tudo sobre o momento assinado pelo colega de equipa, no duelo da 28.ª jornada da I Liga.