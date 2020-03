A vantagem do Vitória de Setúbal frente ao Benfica durou dois minutos. Na sequência de um canto, Semedo atingiu Rúben Dias com o braço de acordo com João Pinheiro. O árbitro foi alertado pelo VAR para uma eventual falta e após rever as imagens, marcou penálti. Pizzi bateu Makaridze e igualou a partida.



Veja o golo do empate do Benfica: