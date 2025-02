Depois de uma forte entrada do Benfica na partida, Benny, avançado do Moreirense, reduziu a desvantagem no marcador no encontro frente às águias.

Aos 19 minutos, e depois de um excelente trabalho individual, o avançado estreou-se a marcar no campeonato com um grande remate.

Veja aqui o golo do Moreirense: