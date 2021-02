Tecatito Corona viu o cartão vermelho no Minho, no jogo inaugural da segunda volta da Liga, entre o FC Porto e o Sporting de Braga.

O internacional mexicano dos dragões viu o segundo cartão amarelo ao minuto 63, após lance dividido e aparatoso com Esgaio.

Com esta expulsão Corona falha também um jogo em Braga, no próximo dia 10 de fevereiro, mas a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.