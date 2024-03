Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, faleceu no início deste mês de março, mas as homenagens ao talentoso artista continuam, tendo ocorrido uma delas este sábado, num jogo em Portugal, no festejo do primeiro golo do Marítimo.

A jogar frente ao União de Leiria, em jogo da II Liga, Euller, do clube madeirense, adiantou a equipa no marcador depois de marcar um golaço de livre aos 29 minutos. No festejo, o brasileiro festejou a fazer o 'Kamehameha', icónico gesto do famoso anime.

Veja o golo e o festejo: