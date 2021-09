O Benfica abriu o marcador aos 14 minutos do encontro frente ao Boavista, da sexta jornada da Liga.



Lançado por Otamendi, Yaremchuk fugiu à defesa axadrezada e libertou para Diogo Gonçalves. O lateral/ala cruzou para a área onde Darwin Núñez surgiu, nas costas de Nathan, a cabecear para o fundo da baliza de Bracali.



As imagens televisivas mostram que o avançado ucraniano estava em jogo por 54 centímetros no início do lance.