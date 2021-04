O Benfica colocou-se em vantagem ante o Portimonense aos 50 minutos de jogo, por Darwin, com o 1-2 no marcador, no duelo da 28.ª jornada da I Liga.

O uruguaio, que entrou para a segunda parte, assinou a reviravolta ao bater Samuel, após passar em velocidade por Maurício e Tagliapietra.