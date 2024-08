Nove minutos depois do 1-0, o FC Porto aumentou a vantagem frente ao Santa Clara, num jogo da segunda jornada da Liga disputado nos Açores.



Fran Navarro foi travado em falta por Alysson Silva na área e o árbitro não hesitou em apontar para a marcar de penáti. Galeno assumiu a responsabilidade e assinou o segundo golo dos dragões em São Miguel.



Ao terceiro jogo, o internacional brasileiro chegou ao quarto golo com a camisola do FC Porto na presente época.



