O Sporting chegou ao 3-0 no jogo contra o Gil Vicente, da oitava jornada da Liga, a oito minutos do apito final.



Depois de um excelente passe de Esgaio, Rochinha dominou na área, trabalhou sobre um adversário e atirou para o fundo da baliza de Andrew. Foi o primeiro golo do extremo com a camisola dos leões.



