Recrutado no mercado de janeiro, Marcus Edwards estreou-se a marcar com a camisola do Sporting com um golaço frente ao Vitória, a sua antiga equipa.



Já no período de descontos, o inglês ficou com a bola à sua mercê na zona frontal e enviou um pontapé colocado, de pé direito, ao ângulo da baliza de Varela. Um golaço, diga-se, que fixou o resultado final.



Veja: