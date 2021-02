Em cima do intervalo, o Boavista ampliou a vantagem frente ao FC Porto, em pleno estádio do Dragão. Ricardo Mangas fugiu a Manafá na esquerda, entrou na área e serviu Elis que desviou para o fundo da baliza de Marchesín.



Os jogadores dos dragões pediram fora de jogo, mas o VAR confirmou a legalidade do lance.



Veja o lance: