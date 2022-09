O FC Porto marcou dois golos em dois minutos no encontro frente ao Sporting de Braga, da oitava jornada da Liga.



Siga o FC Porto-Sp. Braga AO MINUTO



Aos 32 minutos,Taremi fugiu pela esquerda, aguentou a saída de Matheus e a pressão de um adversário e libertou em Eustáquio. Com classe, o internacional canadiano picou a bola por cima dos oponentes e Evanilson, com o peito, encostou para o fundo da baliza bracarense. Volvidos dois minutos, Eustáquio marcou a passe de pepê após saída rápida dos dragões.



Veja os golos: