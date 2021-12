O FC Porto inaugurou o marcador no clássico com o Benfica no Dragão aos 34 minutos.

Fábio Vieira entrou na área pela meia direita e disparou forte para o fundo das redes de Vlachodimos.

O golo ainda esteve a ser revisto pelo VAR, que descartou um possível braço na bola reclamado pelos jogadores do Benfica.