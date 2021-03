O Portimonense igualou o jogo contra o FC Porto aos 64 minutos graças a um golo de Fali Candé.



O esquerdino foi isolado por Dener, mas perante Marchesín tentou assistir Beto. Diogo Leite impediu in extremis o remate certeiro do avançado dos algarvios. No entanto, a bola sobrou para Candé que cabeceou para a baliza deserta.



Veja: