Três minutos após ter sofrido o empate, o FC Porto voltou a colocar-se na frente do marcador ante o Portimonense, no Algarve.



De livre direto, Sérgio Oliveira atirou ao poste e a bola bateu nas costas de Samuel, acabando por entrar na baliza dos algarvios. De seguida, gerou-se uma enorme confusão junto aos bancos de suplentes e tanto Conceição como Paulo Sérgio foram expulsos por Rui Costa.



A Liga acabou por atribuir o golo ao guardião do Portimonense.



Veja o lance: