O FC Porto confirmou a vitória contra o Estoril, no jogo da consagração como campeão nacional, em cima do apito final.



Regressado de empréstimo e no primeiro jogo pela equipa principal desde maio de 2019, Fernando Andrade aproveitou o passe de Fábio Vieira e fez o 2-0, embora o guarda-redes canarinho não fique isento de culpas.



O avançado brasileiro não escondeu a emoção e foi abraçado por todos antes de abraçar Sérgio Conceição. Veja o golo: