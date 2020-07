O Sporting desbloqueou a partida frente ao Santa Clara, em Alvalade, ao minuto 66.



Wendel livrou-se de dois adversários e a partir da direita cruzou para o segundo poste, onde surgiu Jovane. O extremo desviou com a ponta do pé esquerdo, a bola desviou na trave e entrou na baliza açoriana.



Foi o sexto golo do extremo na Liga.