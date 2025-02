Iván Fresneda deu a vantagem ao Sporting no duelo com o Farense a contar para a 20.ª jornada do Campeonato.

Harder apareceu pela esquerda e encontrou Fresneda que com uma entrada fulminante na área atirou para o fundo das redes.

Foi o primeiro golo da carreira lateral espanhol de 20 anos.

Veja aqui o golo de Fresneda: