O Gil Vicente-Sporting da 15.ª jornada da I Liga ficou marcado por duas expulsões nos primeiros 21 minutos de jogo, as de Kanya Fujimoto e de Luís Neto.

Primeiro, o japonês Fujimoto saiu de cena aos 12 minutos, com cartão vermelho direto, após recurso ao vídeo-árbitro. O árbitro Tiago Martins mostrou inicialmente o cartão amarelo ao nipónico depois de uma falta sobre Matheus Reis, mas foi ao vídeo-árbitro ver as imagens e mudou a cor do cartão, o que deixou o Gil com dez elementos.

Porém, o Sporting só ficou em superioridade numérica durante nove minutos. Num lance sem bola, Luís Neto, aparentemente, desentendeu-se com Pedrinho a meio-campo, encostou a cabeça no médio do Gil Vicente e também foi expulso. Tiago Martins tinha mostrado o vermelho a Ugarte, mas rapidamente foi alertado que o uruguaio nada teve que ver com o lance, anulou o vermelho ao médio e expulsou o central português.

As expulsões de Fujimoto e de Luís Neto: