Há 28 min
VÍDEO: golaço de Trincão fecha grande primeira parte do Sporting
Grande golo do avançado dos leões, que marcou pelo segundo jogo seguido
Francisco Trincão assinou o 3-0 no Sporting-Arouca.
O camisola 17 dos leões recebeu à bola em posição frontal à entrada da área e disparou forte e colocado, fazendo a bola entrar no ângulo inferior esquerdo da baliza arouquense.
Foi o segundo golo de Trincão na Liga 2025/26.
O 3-0 do Sporting EM VÍDEO:
Remate certeiro de Trincão para fazer o terceiro dos leões 🎯#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalBetclic #SportingCP #FCArouca #betanolp pic.twitter.com/RaFEHCnYPX— sport tv (@sporttvportugal) August 17, 2025
