Francisco Trincão assinou o 3-0 no Sporting-Arouca.

O camisola 17 dos leões recebeu à bola em posição frontal à entrada da área e disparou forte e colocado, fazendo a bola entrar no ângulo inferior esquerdo da baliza arouquense.

Foi o segundo golo de Trincão na Liga 2025/26.

O 3-0 do Sporting EM VÍDEO: