Gonçalo Ramos e Haris Seferovic saíram do banco de suplentes para marcarem os derradeiros golos do triunfo do Benfica frente ao Marítimo (7-1), no Estádio da Luz.



O avançado português marcou ao minuto 96, enquanto o suíço fechou a contagem ao minuto 90+1m.

Veja os dois golos: