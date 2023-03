Gonçalo Ramos inaugurou a contagem no Benfica-V. Guimarães, ao 13.º minuto de jogo. O avançado português chegou assim aos 16 golos na Liga, fugindo ao colega de equipa João Mário e isolando-se na liderança dos melhores marcadores.

David Neres cruzou com o pé direito para a área, Rafa desviou de cabeça e acabou por assistir Gonçalo Ramos, que no coração da área cabeceou para o 1-0. Celton Biai bem se esticou, mas não evitou o golo do Benfica.