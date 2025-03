Santa Clara e Moreirense dividiram os pontos este domingo nos Açores [1-1] numa partida que ficou marcada com um golo caricato.

O primeiro tento do encontro foi para os açoreanos e de forma muito caricata. À passagem do minuto 69, o guarda-redes do Moreirense, Kewin Silva, não conseguiu desenvencilhar-se da bola a tempo e acabou a rematar contra Vinicius. A bola entrou na baliza e deu início à festa do Santa Clara.

Veja aqui o lance: