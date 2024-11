Onze minutos depois do 1-0, Viktor Gyökeres chegou ao bis e dobrou a vantagem do Sporting no jogo contra o Estrela, em Alvalade, que marca o arranque da 10.ª jornada da Liga.



O internacional sueco aproveitou um erro da defesa do emblema da Amadora e isolado, fuzilou Bruno Brídigo. Foi o 14.º golo do avançado leonino na Liga.



Veja o golo: