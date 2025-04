Maxi Araújo fez o 4-0 para o Sporting diante do Boavista no Estádio do Bessa.

Com a oportunidade de chegar ao póquer, Gyökeres permitiu a defesa de Vaclík, mas na recarga o uruguaio não desperdiçou e marcou de cabeça.

O 4-0 do Sporting EM VÍDEO: