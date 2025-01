À passagem do minuto 14, o Sporting passou para a frente do marcador frente ao V. Guimarães, depois de Viktor Gyökeres apontar o segundo golo na partida, com um excelente remate cruzado depois de uma ótima assistência de Quenda.

Depois de se ter tornado como o melhor marcador do ano civil de 2024, Gyökeres entra em 2025 já com um bis.

Veja aqui o lance do segundo golo do Sporting: