VÍDEO: inconsolável, Samu fica em lágrimas após sofrer lesão
Avançado do FC Porto teve de ser substituído aos 30 minutos do Gil Vicente-FC Porto
Samu Aghehowa foi forçado a sair do Gil Vicente-FC Porto devido a lesão, durante a primeira parte do encontro. Decorridos apenas 30 minutos deste jogo da segunda jornada da Liga, Samu lesionou-se sozinho e teve de ser rendido por Luuk de Jong.
O avançado internacional por Espanha ficou visivelmente triste com o sucedido, chorando de raiva após aperceber-se da gravidade da lesão, que o retirou de jogo.
Impedido de continuar, ficou em lágrimas no banco de suplentes enquanto era confortado por colegas como Rodrigo Mora ou Cláudio Ramos. Veja o vídeo do momento:
Samu em lágrimas após sair por lesão 😞— sport tv (@sporttvportugal) August 18, 2025
Força, Samu! 🐉#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #gilvicente #fcporto pic.twitter.com/31xChv2EuN
