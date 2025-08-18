Samu Aghehowa foi forçado a sair do Gil Vicente-FC Porto devido a lesão, durante a primeira parte do encontro. Decorridos apenas 30 minutos deste jogo da segunda jornada da Liga, Samu lesionou-se sozinho e teve de ser rendido por Luuk de Jong.

O avançado internacional por Espanha ficou visivelmente triste com o sucedido, chorando de raiva após aperceber-se da gravidade da lesão, que o retirou de jogo.

Impedido de continuar, ficou em lágrimas no banco de suplentes enquanto era confortado por colegas como Rodrigo Mora ou Cláudio Ramos. Veja o vídeo do momento: