O FC Porto colocou-se em vantagem frente ao Santa Clara, nos Açores, à passagem do minuto 16.



Nico González recebeu no corredor central, livrou-se do marcador direto com a receção e libertou na direita no compatriota Iván Jaime. O espanhol domingou, levantou a cabeça e rematou cruzado com a bola a só parar no fundo da baliza de Gabriel Batista.



Siga o jogo ao minuto



Foi o terceiro golo de Iván Jaime em três jogos esta época.



Veja o golo: