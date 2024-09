Orkun Kökcü fez o 2-0 para o Benfica no jogo com o Boavista no Estádio do Bessa.

Aos 31 minutos, o médio turco recebeu a bola do compatriota Aktürkoglu e, de fora da área, rematou rasteiro e colocado. A bola ainda bateu no poste direito antes de entrar na baliza de Tomé Sousa, guarda-redes de 17 anos dos axadrezados.

Kökcü marcou pelo segundo jogo consecutivo, depois de ter faturado ao Estrela Vermelha na cobrança de um livre.

O 2-0 do Benfica: