O Gil Vicente colocou-se em vantagem no Estádio da Luz, ante o Benfica, com um golo de Antoine Léautey, aos 35 minutos do jogo da 27.ª jornada da I Liga.

Léautey estreou-se a marcar pelos barcelenses na temporada 2020/2021.

Siga o Benfica-Gil Vicente, ao minuto