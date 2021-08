O Benfica precisou de apenas nove minutos para inaugurar o marcador em Moreira de Cónegos, chegando à vantagem (0-1) na sequência de um pontapé de canto.



Lucas Veríssimo demonstrou clarividência entre a atrapalhação na área do Moreirense. Vertonghen desviou a bola sem querer para a zona central, Veríssimo ganhou o duelo com Abdoulaye, Abdu Conté tentou aliviar mas colocou a bola na cabeça do defesa-central do Benfica, que atirou a contar.



Veja o golo: