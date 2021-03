Sete minutos depois de fazer o 2-0, o Benfica chegou ao 3-0 no jogo contra o Belenenses no Jamor. Após um canto curto dos encarnados, Grimaldo cruzou e Lucas Veríssimo desviou com o peito para o fundo da baliza contrária.



Este foi o primeiro golo do central com camisola das águias. Ora veja: