Liga
Há 1h e 12min
VÍDEO: Mangas estreia-se a marcar pelo Sporting e inaugura o marcador
Lateral leonino fez o 1-0 aos 20 minutos
GP
GP
Ricardo Mangas abriu o marcador no regresso do Sporting a Alvalade.
O defesa aproveitou um ressalto da bola que foi ganha por Luis Suárez e estreou-se a marcar pelo clube leonino.
Veja aqui o golo de Ricardo Mangas:
Ricardo Mangas a marcar na estreia de leão ao peito 🦁#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SportingCP #FCArouca #betanolp pic.twitter.com/YPljHPsJ0r— sport tv (@sporttvportugal) August 17, 2025
