Ricardo Mangas abriu o marcador no regresso do Sporting a Alvalade.

O defesa aproveitou um ressalto da bola que foi ganha por Luis Suárez e estreou-se a marcar pelo clube leonino.

Veja aqui o golo de Ricardo Mangas:

